Африканское турне Турции

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на днях заявил местным журналистам, что африканские страны проявляют глубокий интерес к «сомалийской модели», которую Анкара и Могадишо (столица Сомали) развивают на протяжении многих лет. Выступая на военных учениях «Эфес», проходивших на западе Турции, глава оборонного ведомства отметил, что государства Африки стремятся выстраивать отношения с Анкарой, чтобы получать от нее поддержку в сфере безопасности и экономическую помощь. «В ответ на запросы мы продолжаем оказывать обучение и техническую поддержку вооруженным силам африканских стран. В этом контексте некоторые государства просят применения той же модели, которую мы используем в Сомали, и Турция рассматривает такие запросы», — сказал Гюлер.

Начало нынешним отношениям между Турцией и Сомали было положено в 2011 году, когда тогдашний премьер‑министр, а ныне президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил Могадишо, страдавший от сильнейшей засухи. То, что начиналось как гуманитарная миссия, со временем превратилось в полноценный союз в сфере безопасности и экономики. Турция создала в Могадишо свою крупнейшую зарубежную военную базу TÜRKSOM, построила в столице Сомали больницы и предприятия. Под управлением Анкары также находятся морской порт и аэропорт Могадишо. Тысячи офицеров и солдат сомалийской армии, ведущей борьбу с сепаратизмом и терроризмом, проходят обучение на турецкой базе в Могадишо, открытой в 2017 году. Часть военнослужащих направляется в Турцию для прохождения дополнительной подготовки. Начальник Генерального штаба Сомалийской национальной армии, бригадный генерал Ибрагим Мохаммед Махмуд, является выпускником Турецкой военной академии в Анкаре. После создания базы в 2017 году турецкое военное присутствие в Сомали, начавшееся с 200 человек, начало расти. Кроме того, Турция разместила на базе TÜRKSOM беспилотники, вертолеты и военную технику.

После признания Израилем сепаратистского Сомалиленда в 2025 году Анкара усилила военное присутствие в Сомали, разместив в стране истребители F‑16, ударные вертолеты ATAK и танки, увеличив численность военных до 2500 человек. В 2026 году Турция подписала с Могадишо новые военные соглашения о воздушной и морской поддержке. У берегов Сомали также работают турецкие буровые суда, ведущие поиск углеводородов, и военные корабли, обеспечивающие их безопасность. Кроме того, как ранее сообщал haqqin.az, Анкара также начала строительство космического порта в Могадишо. Эксперты считают, что военная и экономическая поддержка Турции, оказанная Сомали, государству, находившемуся на грани фактического коллапса из‑за голода и терактов, усилила интерес к Анкаре и в других африканских странах. Когда турецкие военные впервые прибыли в Сомали, риски были крайне высокими: столица страны постоянно страдала от терактов, совершаемых радикальной группировкой «Аш‑Шабаб», признанной террористической и ответственной за многочисленные убийства. Однако вмешательство Турции за последние годы заметно повысило уровень безопасности в Могадишо: регулярные взрывы прекратились, и в городе, ранее потрясенном террором, начали строиться новые многоэтажные здания.

По мнению аналитиков, именно этот фактор привлек внимание к Анкаре. Страны Африки, желающие получить помощь по «сомалийской модели», выдвигают простой запрос: Турция обеспечит безопасность и стабильность, поддержит развитие экономической инфраструктуры, а выгоды будут распределяться справедливо. Нигерийский политический аналитик Овигве Эгвегу считает, что Турция пользуется большим доверием в Африке благодаря нескольким факторам: продаже недорогих беспилотников, сыгравших важную роль в борьбе с терроризмом; обмену опытом в сфере борьбы с терроризмом; отсутствию колониального прошлого. По его словам, интерес к Турции усиливают инвестиции TİKA в африканские экономики, роль Turkish Airlines в обеспечении выхода континента в мир, статус Турции как второй по величине армии НАТО, а также ее посредническая роль в региональных конфликтах. Аналитики также отмечают, что стремление африканских стран к сотрудничеству с Турцией связано с попытками Израиля и ОАЭ усилить свое влияние на континенте. По данным ООН, поддержка ОАЭ мятежной группировки «Хемедти» в Судане, а также признание Израилем сепаратистского Сомалиленда могут углубить раскол в Африке. Этот риск вынуждает Турцию укреплять военное партнерство с теми странами, куда она уже вложила институциональные инвестиции.