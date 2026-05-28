Зеленский едет в Швецию

«Готовим большой оборонный пакет для Украины и сильный шаг по истребителям Gripen, который точно сделает нашу боевую авиацию более эффективной», — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня будет находиться с рабочим визитом в Швеции.

В Стокгольме Зеленский проведет встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, и они представят новости, касающиеся авиации, сообщило шведское правительство.

В прошлом году Кристерссон и Зеленский подписали протокол о намерениях, в соответствии с которым Швеция может продать Украине до 150 своих новых истребителей Gripen E.

Письмо о намерениях не имело обязательной силы и не содержало конкретных дат, но Кристерссон тогда заявил, что первые самолеты могут быть поставлены Украине «в течение трех лет», если все пойдет по плану.

Поэтому сейчас обсуждается возможность передачи имеющихся в наличии шведских истребителей Gripen моделей C/D, пишет Reuters.