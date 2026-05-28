Ильхам Алиев в Ханкенди и Ходжалы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 мая принял участие в открытии капитально реконструированного Культурного центра в городе Ханкенди. Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства о проделанной работе. Здание Культурного центра в городе Ханкенди было построено в 1960-1970-х годах. Из-за длительной эксплуатации в несущих конструкциях здания возникли трещины, деформации и различные повреждения. В результате капитальной реконструкции в Культурном центре созданы необходимые условия для организации различных культурно-массовых мероприятий, кинопоказов и сценической деятельности, творчества, занятий, административного управления, оказания туристических услуг. В трехэтажном здании расположены актовый и кинозалы, многофункциональная зона для кружков в различных областях, гримерные, буфет, касса и сувенирный магазин. В зале на 348 мест можно проводить концерты, спектакли, кинопоказы, презентации, официальные встречи и другие культурно-массовые мероприятия. После реконструкции этот центр будет играть важную роль в оживлении культурной жизни в Ханкенди, города с растущим населением, где много студентов, и станет одной из главных площадок для проведения массовых мероприятий.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 мая принял участие в открытии предприятия по производству рабочих перчаток ООО GP Safety в Ханкенди. Учредитель ООО GP Safety Хикмет Асадов проинформировал главу государства о деятельности предприятия. Было отмечено, что здесь будут производиться рабочие перчатки различного назначения 4 видов. Ежегодная производственная мощность предприятия составляет 25 миллионов пар перчаток. Продукция предназначена для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. В будущем также планируется ее экспорт на европейский рынок. Работой здесь будут обеспечены 35 человек. Объем инвестиций в предприятие составляет 3,5 миллиона манатов. В его создании была оказана и государственная поддержка. Так, Фондом развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики был выделен льготный кредит в размере 1 миллиона манатов. Кроме того, на основании документа о поощрении инвестиций было применено освобождение от НДС в размере 238 тысяч манатов на импортируемую технику и оборудование. Создание подобной промышленной инфраструктуры позволяет обеспечить занятость местного населения, служит как удовлетворению потребностей внутреннего рынка, так и увеличению объемов экспортоориентированного производства. Все эти работы являются частью предпринимаемых Азербайджанским государством последовательных и целенаправленных шагов по восстановлению и укреплению экономического потенциала Карабаха, организации производства продукции различного назначения.