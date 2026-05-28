Спокойствие, только спокойствие...

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван намерен спокойно и последовательно работать с российскими партнерами для урегулирования всех вопросов. Об этом сообщают армянские СМИ.

«Наша стратегия остается неизменной: с коллегами из России спокойно, без нервов, терпеливо будем работать и решим все проблемы», - сказал он, комментируя заявления РФ о возможном пересмотре соглашений по поставкам газа и других ресурсов.

По словам Пашиняна, Армения продолжит развивать сотрудничество с различными партнерами и стремится диверсифицировать внешние связи.

«Отношения Армении и России находятся в этапе трансформации. Считаю это положительной трансформацией», - добавил Пашинян.

По его словам, экономике Армении ничего не угрожает, ожидаются многомиллиардные инвестиции.

«Уверен, что решения будут найдены. Уверен, что рычаги в ЕАЭС (Евразийский экономический союз - ред.) дадут возможность конструктивным путем найти решения всех вопросов. Но когда звучат заявления, которые содержат в своей глубине угрозы, это еще один довод, что надо принимать решения и приводить в баланс все отношения, в том числе экономические», - заявил Пашинян.

Он отметил, что полученное из России письмо – «для нас не новость».

«За последние восемь лет мы несколько раз получали такие письма. Но мы решали возникавшие проблемы так, что граждане даже не чувствовали это», - сказал Пашинян.