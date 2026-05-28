Помощник Путина опровергает госсекретаря США

Президент России Владимир Путин не просил дипломатов передать американскому коллеге Дональду Трампу какие-либо сообщения. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после недавнего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал Трампу послание от Владимира Путина.

«Нет, никакого послания не передавалось», — сказал Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.

Относительно предупреждения Москвы о намерении систематически наносить удары по Киеву, эту информацию передали в Вашингтон «по соответствующим каналам», сказал Ушаков. «Ответа, насколько я знаю, пока не было», — добавил он.

25 мая МИД России рекомендовал иностранным гражданам, в том числе дипломатам и представителям международных организаций, покинуть Киев. Отдельно Лавров подчеркивал этот призыв в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио. Кая Каллас сегодня заявила, что США эвакуировали свое посольство из Киева после предупреждения со стороны России, однако МИД Украины и посольство США эти утверждения отвергли.