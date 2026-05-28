Temu оштрафовали на 200 миллионов

28 мая Европейская комиссия наложила на онлайн-платформу Temu штраф в размере 200 млн евро в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщили журналистам в Еврокомиссии.

Как утверждает Еврокомиссия, компания Temu не обеспечила надлежащего выявления, анализа и оценки системных рисков, связанных с предложением незаконных товаров на ее платформе, а также ущерба, который это наносит потребителям в Европейском союзе.

Доказательства, которыми располагает Еврокомиссия, свидетельствуют о том, что потребители в ЕС с большой вероятностью могут наткнуться на незаконные товары на Temu.