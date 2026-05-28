Пашинян сочувствует Кочаряну

На встрече с избирателями Кочарян заявил, что, если власти «попытаются нагло отнять у нас победу (на парламентских выборах - ред.), получат революцию».

«Что касается переворота, то правоохранительная и институциональная системы Армении состоялись в достаточной степени, чтобы подавить любую попытку в зародыше. А если Роберт Кочарян настолько потерял чувство реальности, что думает, что может победить на выборах в Армении, я считаю бессмысленным как-либо это комментировать. Могу только посочувствовать», - сказал Пашинян.

Парламентские выборы пройдут в Армении 7 июня 2026 года.