Громкий скандал в США: у топ-чиновника ЦРУ нашли 300 кг золота и $2 млн наличными

На прошлой неделе Раш был взят под стражу после того, как в начале мая в его доме в Вирджинии обнаружили 303 золотых слитка (вес каждого составлял один килограмм) на сумму свыше 40 млн долларов. Власти также изъяли около 2 млн долларов наличными и десятки роскошных часов.

ФБР, ведущее расследование совместно с ЦРУ и Министерством юстиции США, утверждает, что с ноября по март Раш запрашивал и получал «значительное количество иностранной валюты и десятки миллионов долларов в золотых слитках на рабочие расходы». Следствие полагает, что обвиняемый присвоил государственное имущество для личного пользования, однако точные цели хищения пока не установлены. Часть средств была найдена в складском помещении рядом с его офисом. В настоящее время Раш находится под стражей в ожидании слушаний в федеральном суде Александрии, которые пройдут в пятницу.

Также в деле фигурируют обвинения в завышении собственных академических данных и незаконном получении компенсаций, связанных с военной службой. Следствие считает, что он неправомерно заявлял о своей принадлежности к военно-морскому резерву.

Несмотря на значительные объемы изъятых активов, в материалах дела не объясняется, с какой целью Раш хранил дома такое количество золота и наличных денег. Также неизвестно, в рамках каких именно проектов он получал эти ресурсы.

В совместном заявлении Центрального разведывательного управления и ФБР отмечается, что именно ЦРУ передало материалы правоохранителям после завершения внутренней проверки. Это стало основанием для открытия уголовного производства. Адвокат Раша отказался от комментариев, а связаться с самим обвиняемым журналистам не удалось.

В ходе расследования также выяснилось, что задержанный годами предоставлял ложную информацию о своем образовании и военной службе. ФБР заявляет, что Раш выдавал себя за пилота ВМС США и выпускника двух университетов, хотя на самом деле служил в резерве ВМС с 2004 по 2015 год и не обучался в указанных вузах. Годами Раш утверждал, что был боевым пилотом ВМС. Проверка ФБР показала: за все время службы он ни разу даже не проходил медицинские и квалификационные тесты для летчиков.

Защиту экс-сотрудника ЦРУ взяла на себя известный адвокат Джессика Кармайкл, которая наотрез отказывается общаться с прессой. Сами ведомства, ЦРУ, ФБР и Минюст, ограничиваются сухими совместными пресс-релизами, стараясь не комментировать, как человек с выдуманной биографией тридцать лет продвигался в карьере. Защита и обвинение подали совместное ходатайство о переносе слушания по мере пресечения на 5 июня 2026 года. Это время необходимо сторонам, чтобы оценить весь объем изъятых у Раша улик.