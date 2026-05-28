Стоимость строительства первой АЭС Казахстана составит около $16,4 млрд

Общая стоимость строительства первой атомной электростанции в Казахстане составит порядка $16,4 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии республики.

«Основная часть средств — порядка 14,4 млрд — направляется на строительство энергоблоков, еще около 2 млрд — на инфраструктуру, системы безопасности и топливо на гарантийный период», — уточнили в пресс-службе.

Станцию планируют построить в поселке Улькен Алматинской области. Лидером консорциума для строительства АЭС выбран «Росатом». В настоящее время в районе ведутся инженерно-изыскательские работы.

В 2025 году Россия и Казахстан начали строительство первой в стране АЭС. Начало эксплуатации запланировано на 2035–2036 годы. Всего Астана собирается построить три атомные станции.

В рамках национального проекта по развитию угольной генерации на 2026–2030 годы в Казахстане должны быть запущены восемь новых электростанций, еще 11 должны пройти модернизацию.