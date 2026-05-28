Американских военных вычислили необычным способом

Американские войска были выбраны в качестве мишеней с помощью коммерческих данных о местоположении, сообщает Reuters со ссылкой на письмо Центрального командования США (CENTCOM), которым поделился сенатор Рон Уайден.

В письме говорится, что американские войска в зонах боевых действий стали целью операций, проводимых с использованием общедоступных коммерческих данных о местоположении.

Кроме того, в письме говорится, что CENTCOM сообщило о получении «многочисленных сообщений об угрозах, связанных с использованием противниками коммерческих данных о местоположении для слежки за американским персоналом на театре военных действий».

В зону ответственности Центрального командования США входит Персидский залив, где американские войска противостоят иранским военным в Ормузском проливе.

Группа законодателей от обеих партий предупредила Пентагон, что коммерческие данные о местоположении могут раскрыть места сбора американских войск и их распорядок дня, что сделает их уязвимыми для ракетных, беспилотных и придорожных бомбовых атак.