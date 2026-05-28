Ветер усилится

29 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако к вечеру местами возможен дождь.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, к ночи в отдельных частях полуострова есть вероятность кратковременного усиления осадков и гроз. Юго-восточный ветер к вечеру сменится на сильный северо-западный.

Температура воздуха ночью 17-20°, днем - 22-27° тепла. Атмосферное давление понизится с 756 до 750 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75, днем - 60-65 процентов.

В регионах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако днем, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются периодические дожди. В отдельных местах есть вероятность кратковременных интенсивных и сильных осадков, гроз, града, в высокогорных местностях - снега. Западный ветер местами и временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 16-19°, днем - 26-31° тепла, в горах ночью 7-12°, днем - 16-21°, местами 23-26° тепла.