Хаменеи обратился к депутатам: Опасайтесь раскола...

Утверждается, что в обращении Хаменеи поблагодарил законодателей и особо отметил усилия спикера Мохаммеда-Багера Галибафа, не упомянув напрямую переговоры с Вашингтоном.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем обращении к парламенту призвал депутатов «не превращать политические разногласия в раскол», передает Iran International.

Хаменеи заявил, что сохранение национального единства является религиозным и политическим долгом. Он заявил, что законодателям и другим представителям политической и интеллектуальной элиты следует избегать превращения споров в общественные разногласия, утверждая, что «враги стремятся использовать внутренние разногласия после войны, экономическое давление и политическую изоляцию».

«Слепой план врага после навязанной войны, экономического давления, пропаганды и политической осады состоит в том, чтобы посеять раздор и социальную раздробленность, чтобы компенсировать поражения на поле боя и поставить страну на колени», — сказал Хаменеи, добавив, что те, кому небезразличны ислам, революция или независимость Ирана, «не должны превращать необоснованные разногласия в конфликт и раскол».

Хаменеи также напомнил законодателям о ежегодных встречах своего покойного отца с парламентом, посоветовав им внимательно изучить эти выступления, поскольку они содержали «практические и актуальные» уроки для нынешней ситуации.

Он также призвал парламент сосредоточиться на обеспечении экономической стабильности, борьбе с инфляцией, увеличении производства, восстановлении разрушений, причиненных войной, и планировании послевоенного периода.

Между тем источник, близкий к переговорам между Тегераном и Вашингтоном, сообщил изданию Iran International, что существуют сомнения в том, насколько Мохаммед-Багер Галибаф и переговорная команда Ирана полностью скоординированы с Моджтабой Хаменеи.

Источник сообщил о неясностях относительно того, насколько Хаменеи осведомлен о переговорах, и насколько хорошо переговорная команда понимает ситуацию в отношениях с администрацией Трампа.