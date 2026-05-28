России есть о чем поговорить с Европой

России есть о чем вести переговоры с Евросоюзом, если он назначит переговорную команду. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.

В ответ на комментарий журналистов о том, что европейские страны сейчас подбирают кандидатуру для ведения переговоров с Россией, Ушаков отметил: «Ну, что делать, пусть перебирают».

Ранее агентство dpa, ссылаясь на высокопоставленных чиновников ЕС, сообщило, что Европейский Союз решил пока не назначать своего представителя для возможных переговоров об окончании войны в Украине. По их словам, назначение конкретного переговорщика в настоящее время считают нецелесообразным как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, так и ведущие страны Евросоюза, включая Германию. «Нам необходимо договориться, о чем именно мы хотим говорить с Россией», - сказала агентству одна из чиновниц ЕС.