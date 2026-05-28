Нападение на вокзале в Швейцарии: есть раненые

В швейцарском городе Винтертур, расположенном неподалеку от Цюриха, произошел серьезный инцидент: на местном железнодорожном вокзале мужчина совершил нападение с применением холодного оружия. В результате атаки трое пострадавших получили ранения и были госпитализированы.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на случившееся, развернув масштабную полицейскую операцию, в ходе которой подозреваемый был задержан. Согласно официальным данным, нападавшим оказался 31-летний гражданин Швейцарии.

Местные СМИ, в частности издание Blick, ссылаются на видеозаписи и показания очевидцев, оказавшихся в момент нападения на станции. Свидетели описывают сцены паники, когда люди в страхе покидали вестибюль вокзала, заметив вооруженного человека. Также сообщается, что в момент совершения преступления мужчина выкрикивал фразу «Аллаху Акбар».

На данный момент швейцарская полиция продолжает работу на месте происшествия и проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов действий задержанного. Состояние здоровья пострадавших, находящихся в медицинском учреждении, уточняется.