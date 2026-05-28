Чемпион мира Азербайджан обыграл Австрию на старте Евро-2026

Действующий чемпион мира по мини-футболу сборная Азербайджана провела сегодня свой первый матч на чемпионате Европы, который стартовал в Братиславе.

Команда Эльшада Гулиева встречалась с Австрией и победила со счетом 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте дальним ударом забил Иса Атаев.

Азербайджан, Австрия, а также Франция и Италия выступают в группе «F». Французы с итальянцами сегодня сыграли вничью 0:0.

Всего в чемпионате Европы принимают участие 24 сборные. Они распределены по шести группам. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие сборные среди занявших третьи места.

Завтра в 17:45 по бакинскому времени Азербайджан сыграет с Италией, а днем позже встретится с Францией. Этот матч начнется в 15:15.

Сборная Азербайджана становилась чемпионом Европы в 2022 году. Тогда турнир также проходил в Словакии. Ну а в прошлом году в Баку Азербайджан впервые завоевал титул сильнейшей сборной планеты.