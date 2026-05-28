Военная техника Индии, Ирана, Китая, России, Франции: в Ереване парад

Парад, который был приурочен к Дню Республики, прошел на площади Республики в центре Еревана, мероприятие принял министр обороны Сурен Папикян.

В Ереване прошел военный парад, была представлена техника производства в том числе стран Евросоюза, передают армянские СМИ.

В ходе шествия показали французский многоцелевой колесный бронетранспортер Bastion, разработанный для подразделений специального назначения, миротворческих миссий, а также задач патрулирования, разведки и эскорта. Также зрителям продемонстрировали французскую самоходную гаубицу Caesar.

В параде также участвовала техника производства Армении, Индии, Ирана, Китая и России. Из российских разработок были продемонстрированы: термобарические системы ТОС-1А «Солнцепек»; зенитные ракетные комплексы «Тор-М2КМ»; парад завершился пролетом истребителей Су-30 и штурмовиков Су-25.

Армения показала и вооружение собственного производства: минометы «Раздан» (82 мм) и «Севан» (122 мм) производства компании «Арсенал»; малые реактивные системы залпового огня «Атлант»; разведывательные беспилотники AW5R, SBN1, UN350, «Шторм-320» и Ul-450, а также ударные дроны «Пчела-1» и «Пчела-5».

На параде продемонстрировали и буксируемую гаубицу ATAGS, самоходную артиллерийскую установку MArG и реактивную систему залпового огня Pinaka из Индии, а также индийские зенитные ракетные комплексы средней дальности Akash. На параде была представлена индийская мобильная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Swati («Меркурий»).

Были показаны иранские зенитные комплексы ближнего действия AD-08 Majid и китайский разведывательно-ударный беспилотник большой дальности CH-4 («Лук»). Он был оснащен управляемыми ракетами с лазерным наведением AR-1 и управляемыми бомбами FT-5.