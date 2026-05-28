USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
Новость дня
Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»

Военная техника Индии, Ирана, Китая, России, Франции: в Ереване парад

16:43 422

В Ереване прошел военный парад, была представлена техника производства в том числе стран Евросоюза, передают армянские СМИ.

Парад, который был приурочен к Дню Республики, прошел на площади Республики в центре Еревана, мероприятие принял министр обороны Сурен Папикян.

В ходе шествия показали французский многоцелевой колесный бронетранспортер Bastion, разработанный для подразделений специального назначения, миротворческих миссий, а также задач патрулирования, разведки и эскорта. Также зрителям продемонстрировали французскую самоходную гаубицу Caesar.

В параде также участвовала техника производства Армении, Индии, Ирана, Китая и России. Из российских разработок были продемонстрированы: термобарические системы ТОС-1А «Солнцепек»; зенитные ракетные комплексы «Тор-М2КМ»; парад завершился пролетом истребителей Су-30 и штурмовиков Су-25.

Армения показала и вооружение собственного производства: минометы «Раздан» (82 мм) и «Севан» (122 мм) производства компании «Арсенал»; малые реактивные системы залпового огня «Атлант»; разведывательные беспилотники AW5R, SBN1, UN350, «Шторм-320» и Ul-450, а также ударные дроны «Пчела-1» и «Пчела-5».

На параде продемонстрировали и буксируемую гаубицу ATAGS, самоходную артиллерийскую установку MArG и реактивную систему залпового огня Pinaka из Индии, а также индийские зенитные ракетные комплексы средней дальности Akash. На параде была представлена индийская мобильная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Swati («Меркурий»).

Были показаны иранские зенитные комплексы ближнего действия AD-08 Majid и китайский разведывательно-ударный беспилотник большой дальности CH-4 («Лук»). Он был оснащен управляемыми ракетами с лазерным наведением AR-1 и управляемыми бомбами FT-5.

Ильхам Алиев выступил в Шуше: «Вокруг Азербайджана идут войны...»
Ильхам Алиев выступил в Шуше: «Вокруг Азербайджана идут войны...» фото; обновлено 17:07
17:07 2702
Чемпион мира Азербайджан обыграл Австрию на старте Евро-2026
Чемпион мира Азербайджан обыграл Австрию на старте Евро-2026
16:32 553
Хаменеи обратился к депутатам: Опасайтесь раскола...
Хаменеи обратился к депутатам: Опасайтесь раскола...
16:16 614
CENTCOM о запуске иранской ракеты по Кувейту
CENTCOM о запуске иранской ракеты по Кувейту обновлено 16:00
16:00 6535
«Полностью и безоговорочно»: Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих выборах
«Полностью и безоговорочно»: Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих выборах
07:53 4467
Громкий скандал в США: у топ-чиновника ЦРУ нашли 300 кг золота и $2 млн наличными
Громкий скандал в США: у топ-чиновника ЦРУ нашли 300 кг золота и $2 млн наличными
15:10 1788
Спокойствие, только спокойствие...
Спокойствие, только спокойствие... обновлено 14:39
14:39 2064
Африканское турне Турции
Африканское турне Турции Продолжение «сомалийской модели»
13:46 1516
Ильхам Алиев в Ханкенди и Ходжалы
Ильхам Алиев в Ханкенди и Ходжалы фото; обновлено 14:48
14:48 2268
Евродипслужба исправила заявление Каллас
Евродипслужба исправила заявление Каллас обновлено 13:46
13:46 3715
Мирное соглашение – еще не конец войны
Мирное соглашение – еще не конец войны
13:01 2530

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев выступил в Шуше: «Вокруг Азербайджана идут войны...»
Ильхам Алиев выступил в Шуше: «Вокруг Азербайджана идут войны...» фото; обновлено 17:07
17:07 2702
Чемпион мира Азербайджан обыграл Австрию на старте Евро-2026
Чемпион мира Азербайджан обыграл Австрию на старте Евро-2026
16:32 553
Хаменеи обратился к депутатам: Опасайтесь раскола...
Хаменеи обратился к депутатам: Опасайтесь раскола...
16:16 614
CENTCOM о запуске иранской ракеты по Кувейту
CENTCOM о запуске иранской ракеты по Кувейту обновлено 16:00
16:00 6535
«Полностью и безоговорочно»: Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих выборах
«Полностью и безоговорочно»: Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих выборах
07:53 4467
Громкий скандал в США: у топ-чиновника ЦРУ нашли 300 кг золота и $2 млн наличными
Громкий скандал в США: у топ-чиновника ЦРУ нашли 300 кг золота и $2 млн наличными
15:10 1788
Спокойствие, только спокойствие...
Спокойствие, только спокойствие... обновлено 14:39
14:39 2064
Африканское турне Турции
Африканское турне Турции Продолжение «сомалийской модели»
13:46 1516
Ильхам Алиев в Ханкенди и Ходжалы
Ильхам Алиев в Ханкенди и Ходжалы фото; обновлено 14:48
14:48 2268
Евродипслужба исправила заявление Каллас
Евродипслужба исправила заявление Каллас обновлено 13:46
13:46 3715
Мирное соглашение – еще не конец войны
Мирное соглашение – еще не конец войны
13:01 2530
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться