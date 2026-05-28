В Бангладеш не стали убивать «Дональда Трампа»

Власти Бангладеш распорядились сохранить жизнь быка, отобранного для принесения в жертву в мусульманский праздник Ид аль-Адха. Причиной стало его внешнее сходство с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Sky News, редкий бык-альбинос весом 700 кг уже был выкуплен у фермера, но фотографии животного быстро разошлись в соцсетях и вызвали жаркое обсуждение. К ферме потянулись любопытные, многие из которых приезжали из других регионов. Возле загона с быком собирались огромные толпы людей. Они обсуждали «светлую челку» быка и нашли его похожим на президента США.

Министерство внутренних дел (МВД) Бангладеш решило вмешаться «в целях безопасности и ввиду необычного интереса общественности» и сохранить быку жизнь. Продавец животного, как заявили в МВД, уже получил компенсацию.

Теперь бык, которого тут же прозвали «Дональдом Трампом», будет жить в столичном зоопарке. Его бывший хозяин утверждает, что «Дональд Трамп» очень добрый и за ним нужно бережно ухаживать, часто кормить и регулярно купать.