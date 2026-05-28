111 связанных с Ираном судов перехватили американцы

С начала морской блокады ВМС США перехватили 111 связанных с Ираном коммерческих судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них, сообщило в четверг Центральное командование ВС Соединенных Штатов на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Накануне сообщалось о перехвате 109 судов.

По данным CENTCOM, в операции участвуют более 200 американских самолетов и военных кораблей, в том числе авианосные ударные группы во главе с авианосцами USS Abraham Lincoln и USS George H. W. Bush, амфибийно-десантная корабельная группа Tripoli с 31-м экспедиционным батальоном морской пехоты на борту и несколько ракетных эсминцев.