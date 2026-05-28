«Я другой такой армии не знаю...»

В мире «нет другой такой же обученной, подготовленной и оснащенной армии», как российская, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

По его словам, Россия в ходе так называемой «СВО» приобрела «бесценный опыт».

Шойгу также заявил об «отсутствии предпосылок» для вывода военной базы РФ из Армении.

По его словам, объект «продолжает функционировать и обеспечивает безопасность» армянского государства.

«Что касается российской базы, она живет, работает, действует, и мы пока не видим никаких предпосылок и угроз к тому, чтобы этой базы там не было», — добавил Шойгу.