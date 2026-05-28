«Белый Тигр» вышел на охоту за немецкой молодежью. Кто за ним стоит?

Федеральное управление по защите Конституции Германии — BfV (немецкое ведомство внутренней разведки) начало расследование связи новой формы экстремизма в ФРГ со спецслужбами России. В последние годы в германских городах происходят нападения подростков на случайных прохожих и поджоги. По данным Der Spiegel, немецкая разведка расследует возможную вербовку подростков из этой среды российскими спецслужбами.
Издание отмечает, что летом 2021 года германским силовикам из ФБР поступила первая информация о том, что пользователь мессенджера Telegram под ником «Белый Тигр» распространяет видео насилия над детьми в групповом чате. Примерно через год сотрудники ФБР сообщили о «Белом Тигре» на конференции Европола (полицейская служба Европейского союза).
Выяснилось, что под этим псевдонимом скрывается житель Гамбурга, гражданин Германии иранского происхождения Шахрияр Дж. Осенью 2023 года в его квартире был проведен обыск. Следователи обнаружили различные ножи, сабли, огнестрельное оружие и туши животных. Они также изъяли носители данных. Анализ этих устройств выявил около 13 000 видеозаписей насилия над детьми.
В 2024 году репортеры Der Spiegel провели собственное расследование дела «Белого Тигра» и опубликовали целый подкаст о жестоких нападениях подростков.
Выявлено, что «Белый Тигр» был связан с садистской онлайн-группой «764», из которой сформировалось целое движение подростков. Они совершают поджоги и нападают на прохожих без разбора. Эксперты описывают это явление как «нигилистический насильственный экстремизм».
Члены этой группы общаются в Telegram, снимают свои акты насилия, а затем делятся видео в чатах. Только за последние два с половиной месяца в Германии начаты расследования в отношении как минимум четырех членов этой группы. «Мы создали эту группу, чтобы привнести террор в повседневную жизнь», — написал один из арестованных в своем чате.
Согласно изданию, ФБР проверяет, использует ли Россия канал внутри этой онлайн-группы для вербовки подростков, чтобы те совершали нападения. BfV заявило, что «постоянно расследует потенциальное использование таких групп российскими государственными органами».
Ведомство добавило, что в целом онлайн-группы являются частью субкультуры, «сочетающей жестокое, мизантропическое и нигилистическое мировоззрение со связями с правоэкстремистскими группировками».
Главная цель участников «764» — совершение особо жестоких и разрушительных действий. Федеральное управление по защите Конституции Германии заявило, что ведет тщательное расследование возможной связи «764» и «Белого Тигра» с российскими спецслужбами.
В то же время эксперты предупреждают, что подобные формы насилия представляют собой новую форму экстремизма, поскольку они не вписываются в традиционные рамки политического или идеологического насилия. Нигилистический характер этих действий, отсутствие четкой идеологии и спонтанность нападений затрудняют работу правоохранительных органов и разведок. При этом именно неустойчивая психология делает подростков уязвимыми для манипуляций и вербовки со стороны внешних игроков, стремящихся дестабилизировать общество изнутри.
Российские спецслужбы, по мнению экспертов, могут использовать подобные группы как инструмент гибридной войны, внедряясь в молодежные субкультуры и провоцируя рост насилия и социальной напряженности. В ответ на эти вызовы немецкие власти усиливают сотрудничество с международными партнерами, включая США и страны ЕС, для обмена разведданными и координации действий.
Как рассказал haqqin.az проживающий в ФРГ политолог Александр Фридман, Der Spiegel близко связан с федеральной разведкой. «Видимо, в деле «Белого Тигра» были веские основания для расследования связей «764» с российскими спецслужбами. Известно, что в рамках гибридной войны россияне пользуются слабыми местами западного общества, используют все возможности, чтобы дестабилизировать европейские страны. Поэтому немецкие силовики расследуют возможное участие во всем этом РФ», — сказал политолог.
Первые подозрения связей с Россией вызвал тот факт, что садисты в различных странах мира пользовались группой «764» в соцсети Telegram, основанной российским предпринимателем Павлом Дуровым. На данный момент известно, что через закрытые чаты совершали психологическое манипулирование подростками от 11 до 16 лет. Жертв, среди которых немало людей с психологическими проблемами, шантажом заставляли наносить себе и сверстникам увечья, совершать убийства, доводили до суицида, провоцировали нападения, поджоги и прочее. Все эти преступления жертвы снимали на смартфоны и выкладывали в Сеть.
Фридман отметил, что «пока разведка не представила доказательств российского следа, но подобная тактика, направленная на использование уязвимостей в психике молодых людей, является характерной чертой гибридных операций, где целью является не прямое военное столкновение, а подрыв социальной стабильности изнутри.
Использование платформы, созданной российским гражданином, лишь усиливает подозрения в целенаправленном характере этих действий. Масштаб и изощренность манипуляций, направленных на подростков, свидетельствуют о глубоком понимании психологии этой возрастной группы и ее подверженности влиянию. Видеозаписи жестоких действий, попадая в публичное пространство, могут оказывать деморализующее воздействие на общество, усиливая страх и недоверие к институтам власти».