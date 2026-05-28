Федеральное управление по защите Конституции Германии — BfV (немецкое ведомство внутренней разведки) начало расследование связи новой формы экстремизма в ФРГ со спецслужбами России. В последние годы в германских городах происходят нападения подростков на случайных прохожих и поджоги. По данным Der Spiegel, немецкая разведка расследует возможную вербовку подростков из этой среды российскими спецслужбами. Издание отмечает, что летом 2021 года германским силовикам из ФБР поступила первая информация о том, что пользователь мессенджера Telegram под ником «Белый Тигр» распространяет видео насилия над детьми в групповом чате. Примерно через год сотрудники ФБР сообщили о «Белом Тигре» на конференции Европола (полицейская служба Европейского союза). Выяснилось, что под этим псевдонимом скрывается житель Гамбурга, гражданин Германии иранского происхождения Шахрияр Дж. Осенью 2023 года в его квартире был проведен обыск. Следователи обнаружили различные ножи, сабли, огнестрельное оружие и туши животных. Они также изъяли носители данных. Анализ этих устройств выявил около 13 000 видеозаписей насилия над детьми.

В 2024 году репортеры Der Spiegel провели собственное расследование дела «Белого Тигра» и опубликовали целый подкаст о жестоких нападениях подростков. Выявлено, что «Белый Тигр» был связан с садистской онлайн-группой «764», из которой сформировалось целое движение подростков. Они совершают поджоги и нападают на прохожих без разбора. Эксперты описывают это явление как «нигилистический насильственный экстремизм». Члены этой группы общаются в Telegram, снимают свои акты насилия, а затем делятся видео в чатах. Только за последние два с половиной месяца в Германии начаты расследования в отношении как минимум четырех членов этой группы. «Мы создали эту группу, чтобы привнести террор в повседневную жизнь», — написал один из арестованных в своем чате. Согласно изданию, ФБР проверяет, использует ли Россия канал внутри этой онлайн-группы для вербовки подростков, чтобы те совершали нападения. BfV заявило, что «постоянно расследует потенциальное использование таких групп российскими государственными органами». Ведомство добавило, что в целом онлайн-группы являются частью субкультуры, «сочетающей жестокое, мизантропическое и нигилистическое мировоззрение со связями с правоэкстремистскими группировками».

Главная цель участников «764» — совершение особо жестоких и разрушительных действий. Федеральное управление по защите Конституции Германии заявило, что ведет тщательное расследование возможной связи «764» и «Белого Тигра» с российскими спецслужбами. В то же время эксперты предупреждают, что подобные формы насилия представляют собой новую форму экстремизма, поскольку они не вписываются в традиционные рамки политического или идеологического насилия. Нигилистический характер этих действий, отсутствие четкой идеологии и спонтанность нападений затрудняют работу правоохранительных органов и разведок. При этом именно неустойчивая психология делает подростков уязвимыми для манипуляций и вербовки со стороны внешних игроков, стремящихся дестабилизировать общество изнутри. Российские спецслужбы, по мнению экспертов, могут использовать подобные группы как инструмент гибридной войны, внедряясь в молодежные субкультуры и провоцируя рост насилия и социальной напряженности. В ответ на эти вызовы немецкие власти усиливают сотрудничество с международными партнерами, включая США и страны ЕС, для обмена разведданными и координации действий. Как рассказал haqqin.az проживающий в ФРГ политолог Александр Фридман, Der Spiegel близко связан с федеральной разведкой. «Видимо, в деле «Белого Тигра» были веские основания для расследования связей «764» с российскими спецслужбами. Известно, что в рамках гибридной войны россияне пользуются слабыми местами западного общества, используют все возможности, чтобы дестабилизировать европейские страны. Поэтому немецкие силовики расследуют возможное участие во всем этом РФ», — сказал политолог.