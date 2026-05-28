Россия обвинила Армению в страшном грехе

Власти Армении «системно вычеркивают» словосочетание «Великая Отечественная война» из проектов документов, это, возможно, и есть тот самый «западный нарратив». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Народ Армении в курсе такой политики своего руководства, которое вычеркивает, вымарывает, всячески стирает из документов, общих, современных, словосочетание «Великая Отечественная война»?» - задалась вопросом Захарова, добавив, что армянские власти «бездействуют в отношении планов по демонтажу памятников героям войны».