250 долларов с лицом Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на выпуске новой банкноты номиналом $250 с изображением американского лидера, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В случае реализации этой инициативы Дональд Трамп может стать первым за последние 150 лет человеком, чей портрет появится на долларовой банкноте при жизни. По данным издания, продвижением идеи занимаются казначей Брендон Бич и его советник Майк Браун, оказывая давление на Бюро гравировки и печати с целью ускорить выпуск новой купюры.

Как пишет WP, в распоряжении инициаторов уже имеются подготовленные макеты. На одном из них изображение Трампа размещено в центре банкноты номиналом $250 рядом с подписями президента США и министра финансов Скотта Бессента.

Автор одного из эскизов, британский художник Иэн Александер сообщил, что обсуждал с американским лидером корректировки дизайна, включая добавление элементов в виде цветов американского флага и логотипа к 250-летию основания США.

Издание напоминает, что с 1866 года ни один ныне живущий человек не изображался на американских банкнотах: соответствующий запрет был введен после появления портрета чиновника казначейства на 5-центовой купюре. В прошлом году в Конгресс США был внесен законопроект, допускающий размещение изображения Трампа на купюре номиналом $250 к 250-летию страны, однако он так и не был принят.