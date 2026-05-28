Узбекистан при поддержке Турции переходит на модель азербайджанской армии. Что это значит...

Как ранее сообщал haqqin.az, Турция применяет в Узбекистане опыт реформирования азербайджанской армии по турецкой модели. На днях министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер объявил о направлении в Узбекистан делегации высокопоставленных военных советников во главе с корпусным генералом турецкой армии, задача которой – содействие проведению реформ в узбекской армии по модели, применяемой в Азербайджане.

Независимый американский мозговой центр — Институт Роберта Лансинга — в своих аналитических записках по этой теме утверждает, что направление военной миссии в Узбекистан является тихим, но серьезным геополитическим шагом Анкары в Центрально-Азиатском регионе. Как отмечают американские аналитики, модель, которую Турция сейчас применяет в Узбекистане, ранее была опробована в Азербайджане, где военное сотрудничество стало системным после подписания Шушинской декларации в 2021 году. В рамках этого партнерства Баку модернизировал свои вооруженные силы по турецким стандартам, увеличил количество совместных учений и наладил тесное сотрудничество в оборонной промышленности, в том числе в использовании беспилотников Bayraktar TB2. «Сегодня, когда внимание России сосредоточено на «специальной военной операции», а ее влияние в Центральной Азии снижается, Турция становится ключевым ориентиром для Ташкента в реформировании его армии и внедрении современных военных стандартов», — говорится в отчете. В январе 2026 года министры обороны Узбекистана и Турции подписали дорожную карту сотрудничества, которая включает в себя совместные военные учения, подготовку кадров и развитие военно-медицинского сотрудничества.

Институт Роберта Лансинга считает, что решение Узбекистана выбрать Турцию в качестве партнера по военной реформе логично и тщательно продумано, учитывая, что Анкара уже помогла Азербайджану создать современную и эффективную армию. Турецкие военные советники прибыли в Ташкент, чтобы помочь внедрить проверенные подходы и обучить узбекских военнослужащих. «В Ташкенте власти понимают, что в современном нестабильном мире национальная безопасность зависит от боеготовности и технологической оснащенности собственных вооруженных сил. Поэтому Узбекистан проводит курс на модернизацию своей армии, основанный исключительно на национальных интересах, с опорой на глубокие структурные реформы и передовые международные стандарты», - отмечается в аналитическим докладе. Институт Роберта Лансинга констатирует тот факт, что военное сотрудничество между Ташкентом и Анкарой также развивается благодаря высокому уровню личного доверия между лидерами двух стран. Для Узбекистана это рассматривается как партнерство на равных, где обе стороны общаются на понятном им политическом и культурном языке и где отношения строятся на прочном фундаменте общей истории, культуры и традиций тюркского мира. Аналитики также отмечают, что в ходе реформирования вооруженных сил Узбекистан все больше ориентируется на партнеров, способных предложить передовые оборонные технологии. Сотрудничество с Турцией позволит Ташкенту укрепить собственную безопасность, избежать зависимости от России и удержаться от втягивания в геополитические конфликты, инициированные Кремлем.

«На фоне нестабильности вдоль южных границ Центральной Азии Ташкент позиционирует себя как важный стабилизирующий фактор в регионе. Ожидается, что сильные и модернизированные вооруженные силы Узбекистана станут надежным гарантом безопасности всей Центральной Азии, создавая условия для устойчивого экономического развития и защищая граждан страны от внешних угроз», - отмечается в докладе. Как считают авторы, решение Турции направить военных советников в Узбекистан представляет собой нечто гораздо большее, чем просто двустороннюю инициативу по сотрудничеству в области обороны. Оно отражает более широкую геополитическую трансформацию, происходящую в Центральной Азии: постепенное ослабление монополии России на региональную архитектуру безопасности и появление альтернативных военных моделей, ориентированных на Турцию, модернизацию собственными силами и выборочную адаптацию стандартов, совместимых с НАТО. Для Ташкента партнерство с Анкарой – это не просто военная подготовка. Это часть долгосрочной стратегии, направленной на создание современной, мобильной, технологически развитой армии, способной противостоять быстро ухудшающейся региональной обстановке в сфере безопасности, сохраняя при этом стратегическую автономию Узбекистана. «Война в Украине коренным образом изменила представления об угрозах в Центральной Азии. На протяжении десятилетий региональная безопасность строилась на предположении, что Россия выступает в качестве главного гаранта порядка посредством Организации Договора о коллективной безопасности, военных баз, сотрудничества в сфере разведки и зависимости от вооружений. Однако трудности России в Украине подорвали доверие к надежности Москвы. Элиты Центральной Азии все больше опасаются непредсказуемости России, принудительного давления, экономического влияния, политического вмешательства, а также возможности того, что Москва может попытаться дестабилизировать правительства, проводящие независимую политику», - отмечается в докладе.

Аналитики также пишут, что Узбекистан традиционно проводил более независимую внешнюю политику, чем Казахстан или Кыргызстан, и часто дистанцировался от интеграционных проектов, возглавляемых Россией. Партнерство с Турцией укрепляет способность Ташкента диверсифицировать свои отношения в сфере безопасности, не вступая в прямую конфронтацию с Москвой. «Еще одним фактором, влияющим на расчеты Узбекистана, является растущее присутствие Китая в Центральной Азии. Хотя Узбекистан приветствует китайские инвестиции, Ташкент с осторожностью относится к чрезмерной зависимости от какой-либо одной державы. Турция предлагает альтернативную модель: более тесную в культурном плане, менее навязчивую в политическом плане, гибкую в военном отношении, свободную от исторического багажа, связанного с Россией, или опасений по поводу экономического доминирования, связанного с Китаем», - пишут авторы. Американский мозговой центр также отмечает, что турецкая военная система глубоко интегрирована в структуры Организации Североатлантического договора. Хотя Анкара адаптирует эти стандарты к местным реалиям, турецкая модель по-прежнему содержит множество совместимых с НАТО элементов, в том числе: методы оперативного планирования, системы командования и управления, структуры подготовки офицеров, принципы оперативной совместимости, управление логистикой, тактические доктрины, профессиональное развитие военных, интеграция цифрового поля боя. Таким образом, когда Узбекистан модернизирует свою армию в соответствии с турецкими принципами, он на практике перенимает элементы военной культуры НАТО, даже не стремясь к членству в НАТО или формальному присоединению к Альянсу.