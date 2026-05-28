Франция может взять Норвегию под ядерный зонтик

Норвегия планирует начать переговоры с Францией о включении в ее систему ядерного сдерживания. Об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре после встречи в Париже.

Стороны подписали соглашение о расширении оборонного сотрудничества, предусматривающее более тесное участие Норвегии в концепции французского ядерного зонтика и усиление европейской стратегической автономии.

Премьер Норвегии подчеркнул, что основой безопасности страны остается НАТО и союз с США, однако французский ядерный потенциал рассматривается как дополнительный элемент сдерживания. При этом в Осло заявили, что размещение ядерного оружия на территории страны в мирное время не планируется.