США готовят почву для вторжения

США в течение последних месяцев сосредотачивали военные силы и вооружение вокруг Кубы, что позволяет Вашингтону начать военную операцию практически сразу после соответствующего решения президента страны Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отмечается в статье издания, в Карибском регионе находится одна из крупнейших американских военно-морских группировок за пределами Ближнего Востока.

В мае в регион вошла авианосная ударная группа USS Nimitz вместе с ракетными эсминцами и крейсерами, способными наносить высокоточные удары по наземным целям. Кроме того, у берегов Кубы в течение нескольких месяцев фиксировались американские разведывательные самолёты и беспилотники.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на заседании кабинета министров, что Куба «находится в большой беде». По его словам, «наличие несостоявшегося государства в 90 милях от наших берегов представляет угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов».

Источники утверждают, что Пентагон рассматривает различные варианты действий — от точечных ударов по системам ПВО и руководству страны до операции по смене власти. Аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан отметил: «Nimitz, вероятно, находится там прежде всего для устрашения, хотя при необходимости может быть использован в военной операции».

По его словам, одной из возможных задач может стать уничтожение кубинской системы ПВО для обеспечения дальнейших воздушных операций. Кансиан также заявил, что потенциальной целью может стать бывший лидер Кубы Рауль Кастро.

При этом американские военные сталкиваются с серьёзной проблемой: многие корабли находятся в море уже около десяти месяцев — значительно дольше стандартных сроков развертывания. В Пентагоне опасаются перегрузки экипажей и износа флота, особенно на фоне одновременных операций против Ирана.

Один из источников в оборонной сфере признал: «Слишком длительное нахождение кораблей в море создаёт долгосрочные проблемы, когда приходит время ремонта и восстановления флота».