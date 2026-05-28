USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
Новость дня
Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»

США готовят почву для вторжения

19:35 145

США в течение последних месяцев сосредотачивали военные силы и вооружение вокруг Кубы, что позволяет Вашингтону начать военную операцию практически сразу после соответствующего решения президента страны Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отмечается в статье издания, в Карибском регионе находится одна из крупнейших американских военно-морских группировок за пределами Ближнего Востока.

В мае в регион вошла авианосная ударная группа USS Nimitz вместе с ракетными эсминцами и крейсерами, способными наносить высокоточные удары по наземным целям. Кроме того, у берегов Кубы в течение нескольких месяцев фиксировались американские разведывательные самолёты и беспилотники.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на заседании кабинета министров, что Куба «находится в большой беде». По его словам, «наличие несостоявшегося государства в 90 милях от наших берегов представляет угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов».

Источники утверждают, что Пентагон рассматривает различные варианты действий — от точечных ударов по системам ПВО и руководству страны до операции по смене власти. Аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан отметил: «Nimitz, вероятно, находится там прежде всего для устрашения, хотя при необходимости может быть использован в военной операции».

По его словам, одной из возможных задач может стать уничтожение кубинской системы ПВО для обеспечения дальнейших воздушных операций. Кансиан также заявил, что потенциальной целью может стать бывший лидер Кубы Рауль Кастро.

При этом американские военные сталкиваются с серьёзной проблемой: многие корабли находятся в море уже около десяти месяцев — значительно дольше стандартных сроков развертывания. В Пентагоне опасаются перегрузки экипажей и износа флота, особенно на фоне одновременных операций против Ирана.

Один из источников в оборонной сфере признал: «Слишком длительное нахождение кораблей в море создаёт долгосрочные проблемы, когда приходит время ремонта и восстановления флота».

США готовят почву для вторжения
США готовят почву для вторжения
19:35 146
Франция может взять Норвегию под ядерный зонтик
Франция может взять Норвегию под ядерный зонтик
19:30 105
Россия обвинила Армению в страшном грехе
Россия обвинила Армению в страшном грехе
18:53 1155
«Белый Тигр» вышел на охоту за немецкой молодежью. Кто за ним стоит?
«Белый Тигр» вышел на охоту за немецкой молодежью. Кто за ним стоит? Александр Фридман комментирует haqqin.az
18:25 1172
«Я другой такой армии не знаю...»
«Я другой такой армии не знаю...»
18:13 1723
Один из руководителей «Хезболлы» мог погибнуть при ударе Израиля
Один из руководителей «Хезболлы» мог погибнуть при ударе Израиля видео; обновлено 17:47
17:47 923
Сталик Ханкишиев оценил питание на рейсе AZAL
Сталик Ханкишиев оценил питание на рейсе AZAL видео
17:28 2420
Ильхам Алиев выступил в Шуше: «Вокруг Азербайджана идут войны...»
Ильхам Алиев выступил в Шуше: «Вокруг Азербайджана идут войны...» фото; обновлено 17:07
17:07 4581
Чемпион мира Азербайджан обыграл Австрию на старте Евро-2026
Чемпион мира Азербайджан обыграл Австрию на старте Евро-2026
16:32 1612
Хаменеи обратился к депутатам: Опасайтесь раскола...
Хаменеи обратился к депутатам: Опасайтесь раскола...
16:16 1511
Иранцы вернулись и заявили, что готовы. Трамп не поставил подпись
Иранцы вернулись и заявили, что готовы. Трамп не поставил подпись обновлено 18:37
18:37 8598

ЭТО ВАЖНО

США готовят почву для вторжения
США готовят почву для вторжения
19:35 146
Франция может взять Норвегию под ядерный зонтик
Франция может взять Норвегию под ядерный зонтик
19:30 105
Россия обвинила Армению в страшном грехе
Россия обвинила Армению в страшном грехе
18:53 1155
«Белый Тигр» вышел на охоту за немецкой молодежью. Кто за ним стоит?
«Белый Тигр» вышел на охоту за немецкой молодежью. Кто за ним стоит? Александр Фридман комментирует haqqin.az
18:25 1172
«Я другой такой армии не знаю...»
«Я другой такой армии не знаю...»
18:13 1723
Один из руководителей «Хезболлы» мог погибнуть при ударе Израиля
Один из руководителей «Хезболлы» мог погибнуть при ударе Израиля видео; обновлено 17:47
17:47 923
Сталик Ханкишиев оценил питание на рейсе AZAL
Сталик Ханкишиев оценил питание на рейсе AZAL видео
17:28 2420
Ильхам Алиев выступил в Шуше: «Вокруг Азербайджана идут войны...»
Ильхам Алиев выступил в Шуше: «Вокруг Азербайджана идут войны...» фото; обновлено 17:07
17:07 4581
Чемпион мира Азербайджан обыграл Австрию на старте Евро-2026
Чемпион мира Азербайджан обыграл Австрию на старте Евро-2026
16:32 1612
Хаменеи обратился к депутатам: Опасайтесь раскола...
Хаменеи обратился к депутатам: Опасайтесь раскола...
16:16 1511
Иранцы вернулись и заявили, что готовы. Трамп не поставил подпись
Иранцы вернулись и заявили, что готовы. Трамп не поставил подпись обновлено 18:37
18:37 8598
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться