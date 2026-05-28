Нетаньяху о безумной любви

«Израиль больше не просто региональная держава — он уже является глобальной державой. И почему глобальная держава? Потому что у нас есть технологии мирового класса. Теперь мы в состоянии использовать нашу мощь во многих направлениях.

Сейчас ВВП на душу населения в Израиле приближается к 70 000 долларов США. Мы обогнали Великобританию, Германию, Италию — всех. Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы уже превзошли большинство западных стран.

Если вы хотите танки, самолеты, подводные лодки, разведку и кибервозможности, вам нужны деньги. И откуда возьмутся эти деньги? Сильно обложить налогами богатых? Спасибо большое — все убегут отсюда. Вместо этого мы выбрали противоположный подход: освободили экономику и установили более низкие налоги на гораздо более крупный экономический цикл. Именно так мы получили необходимые ресурсы», - сказал Нетаньяху.

По словам премьера, в Индии существует «абсолютно безумная любовь» к Израилю: «Я скажу так: мы сталкиваемся с делигитимацией во многих частях мира, но не в Индии. В Индии существует абсолютно безумная любовь к Израилю, действительно безумная. Я думаю, у меня больше подписчиков из Индии, чем из любого другого места».