«Габала» выиграла переходный матч и осталась в Премьер-лиге

Сегодня в Сумгаите, на «SOCAR Полимер Арене», состоялся переходный матч за право играть в следующем сезоне в азербайджанской футбольной Премьер-лиге.

Встречались занявшая 11-е место в завершившемся сезоне Премьер-лиги «Габала» и ставший 2-м в чемпионате Первой лиги «Мингячевир».

Как и ожидалось, габалинцы сохранили прописку в элите. Они победили со счетом 2:0. На 36-й минуте автоголом «отметился» футболист «Мингячевира» Акпер Эюбов, а в самом конце первого тайма Сейдина Кейта реализовал пенальти, установив окончательный счет.

Таким образом, в следующем сезоне Премьер-лиги в списке участников будет лишь одно изменение: вместо занявшего последнее 12-е место «Карван-Евлаха» будет играть чемпион Первой лиги «Шафа». Бакинский клуб уже объявил, что свои матчи будет проводить на названной выше «SOCAR Полимер Арене». Это стадион, где ранее свои матчи проводила команда «Сумгаит». Сейчас сумгаитцы играют на стадионе имени Мехти Гусейнзаде.