Албания не испугалась угроз России

Албания не будет эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева на фоне «предупреждения» России о бомбардировке украинской столицы. Об этом сообщил глава МИД Албании Ферит Ходжа в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Албания считает призыв России к дипломатическому персоналу и иностранным гражданам покинуть Киев перед запланированными ударами абсолютно неприемлемым. Албания не отступает. Мы остаемся в Киеве. Мы твердо стоим на стороне Украины. И нас не запугать», — отметил дипломат.

Ходжа добавил, что МИД Албании передал свою позицию российскому послу в стране Алексею Зайцеву.