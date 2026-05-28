МЧС предупреждает азербайджанцев на суше и на море

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению на фоне нестабильных погодных условий в стране.

Как заявили в ведомстве, в ближайшие дни в ряде районов ожидаются порывистый ветер, местами интенсивные дожди и грозы, а на некоторых горных реках - кратковременные паводки.

В МЧС отмечают, что при сильном ветре рекомендуется избегать нахождения рядом с легкими конструкциями и временными сооружениями, у рекламных щитов, линий электропередачи и высоких деревьев. Также следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер затрудняет тушение возгораний.

МЧС также предупреждает владельцев маломерных судов о том, что при таких погодных условиях запрещается выходить в море.

В случае угрозы селевых потоков и наводнений жителям страны советуют избегать опасных зон и немедленно подниматься на возвышенности.

При грозе рекомендуется отключать электроприборы, не пользоваться телефонами, не находиться рядом с линиями электропередачи, молниеотводами и высокими деревьями. Водителям же на этот период рекомендуется приостановить движение транспорта.