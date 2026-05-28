Армения избавляется от сепаратистской символики

Министр обороны Армении Сурен Папикян опубликовал фотографии новоиспеченных армянских генералов, на которых отчетливо видны изменения в элементах их форменной одежды. С мундиров командиров 3-го и 5-го армейских корпусов Симона Назаряна и Гагика Погосяна исчезли упоминания о ликвидированном сепаратистском режиме в Карабахе.

В частности, колодки медали «За храбрость», содержавшие изображение «флага» сепаратистского режима, были полностью заменены на колодки другой формы без сепаратистской символики. Теперь на колодке изображен флаг Армении. Аналогичная государственная награда самой Армении визуально полностью отличается от этой медали.