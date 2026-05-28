«Военкоры» заявили о деградации российской армии: «прогноз неутешительный»

Расширение зоны поражения украинских беспилотников, которые наносят удары глубоко в тылы российской армии, поставило на грань паралича снабжение группировки РФ в Запорожье, Херсоне и Донбассе, жалуются Z-военкоры и подтверждают военные аналитики.

Залетающие на глубину до 150 км дешевые БПЛА уже почти перерезали «сухопутный мост» в Крым — федеральную трассу Р-280 «Новороссия», где с прошлой недели ограничено грузовое движение. «Близка к критической» и ситуация в Донецке, где в последние месяцы ВСУ «густо» бьют по ТЭЦ, складам и расположению войск, пишет «ПриZрак Новороссии».

«Те районы Донецка, считавшиеся относительно безопасными, уже таковыми несколько месяцев не являются. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки», — отмечает канал.

Удары по логистике добрались даже до берегов Азовского моря. На трассах М-14 и Н20, согласно подсчетам OSINT-проекта «Око гора», только за последние три недели были сожжены более 60 грузовиков. В Херсоне и Запорожье «обстановка складывается все более угрожающим образом», поскольку логистика уже «отчасти парализована», пишет «Рыбарь»: ВСУ значительно нарастили число ударов дронами по транспортным средствам, в результате в Крыму «возникла угроза дефицита некоторых товаров» и введены ограничения на продажу горючего.

Угроза — не только в срыве курортного сезона, подчеркивает «Рыбарь»: «Удары по перевозчикам грузов на полуострове напрямую влияют на боевые возможности ВС РФ на южных фронтах, где ситуация и так не безоблачная».

Сейчас под угрозой логистика 480 км фронта и двух российских группировок — «Днепр» и «Восток», отмечает военный аналитик Ян Матвеев. Дефицит снабжения ударит в том числе по дроновым войскам, ведь беспилотники тоже везут на грузовиках тысячами в день.

«Не меньше 150 000 человек рискуют оказаться практически без снабжения», — считает Матвеев: это все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кинбурнской косы, вместе с обширными тылами, в том числе в Угледаре, Мелитополе и Новой Каховке.

Тенденции эти были очевидны плюс-минус с конца прошлого года, рассказывает «ПриZрак Новороссии»: «Фронт двигается значительно медленней, чем противник расширяет и углубляет зону активного контролируемого поражения БПЛА нам в тыл». «В ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики», — пишет канал, добавляя, что «в верхах» проблема «не находится на уровне даже осознания», не говоря уже о планировании ее решения.

Матвеев называет происходящее «переломом в войне». «Раньше удары по логистике наносились в зоне 10–15, реже — 20 км от передовой, там, где позволяли беспилотники. Теперь это 50, 75 и даже 100–150 км. Та зона, где находятся крупные логистические артерии, ездят большие грузовики с припасами и огромные бензовозы. На этом этапе грузы еще не распределены, они доставляются концентрированно, и каждая атака, каждый уничтоженный прицеп наносит более солидный урон», — поясняет эксперт.

Успешные удары украинских беспилотников на средней дистанции ограничивают возможности России по транспортировке живой силы на передовую и удержанию позиций, пишут эксперты Института изучения войны. По их подсчетам, в апреле армия РФ впервые с 2024 года теряла территории (116 квадратных километров), а не наращивала зону контроля. В этих условиях даже возможная мобилизация не гарантирует перелома ситуации на поле боя, полагают в ISW: если Кремль не найдет способ отражать налеты БПЛА, мобилизованных будет сложно просто довезти до линии фронта.

«Само по себе уничтожение логистики не гарантирует успеха, ведь затем нужны правильные действия пехоты», — подчеркивает Матвеев. Тем не менее, если ВСУ продолжат наращивать усилия, войска группировок «Днепр» и «Восток» уже в ближайший месяц испытают серьезный кризис, считает эксперт: «Большие потери российских войск сохраняются, темпы набора не растут. Идет общая деградация армии по качеству; профессионализм и мотивация падают все ниже. Прогноз для российских военных крайне неутешительный».