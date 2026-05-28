В России заявили, что воюют с 56 странами

«Всего 56 стран фактически воюют против России» в Украине, они «обеспечивают полетные задания для БПЛА». Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Я бы не стал тут выделять отдельно Германию. Потому что, если говорить суммарно, то против нас фактически воюет 56 стран. Здесь мы можем говорить не только об этих дронах. Вы можете себе представить дальнобойный дрон без системы управления? Конечно, не можете. Вы же не можете представить себе передачу данных без сегодняшних современных спутниковых систем. Следовательно, задействованы спутниковые системы», - сказал Шойгу.