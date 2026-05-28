Мадьяр отказался поставлять оружие Украине

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не будет поставлять оружие Украине, несмотря на постепенное потепление в отношениях между странами после смены власти.

В своей заметке он сообщил, что провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. По его словам, Венгрия снова станет «надежным партнером» Альянса.

Также стороны обсудили участие венгерских военных в миротворческой миссии НАТО в Косово и подготовку к саммиту Альянса, который состоится 7-8 июля в Анкаре.

В то же время Мадьяр отметил, что позиция Будапешта относительно военной помощи Украине остается неизменной.

«Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет посылать ни оружия, ни боевой техники для российско-украинской войны», - написал он.