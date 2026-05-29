Трамп стал самым непопулярным

Об этом сообщает само издание со ссылкой на результаты совместного исследования с социологическим институтом YouGov. По данным социологов, чистый уровень поддержки американского лидера сейчас составляет минус 24 процента, снизившись за последнюю неделю еще на 1,9 пункта. На сегодняшний день лишь 34 процента граждан одобряют политику Трампа, в то время как 58 процентов выражают свое недовольство, а еще 8 процентов респондентов пока не определились с ответом.

С такими показателями Трамп официально признан самым непопулярным главой Белого дома с 2009 года - момента, когда The Economist и YouGov начали вести совместный мониторинг.

Аналитики отмечают, что ключевыми факторами падения рейтингов стали военные действия с Ираном и провалы в экономической сфере. Именно недовольство граждан тем, как администрация управляет экономическими процессами, сильнее всего тянет показатели президента вниз. При этом данные YouGov указывают на то, что волна разочарования в политике Трампа охватила даже те штаты, которые обеспечили ему победу на выборах в 2024 году.