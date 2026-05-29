Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
Саакашвили: Карапетян – армянский Иванишвили

Самвел Карапетян — «армянский Иванишвили», написал в Facebook экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Думаю, армяне знают, что Иванишвили принес в Грузию - это диктатура, основанная на коррупции, преступлениях, разграблении национального богатства, массовых политических репрессиях, ограничениях свободы выражения мнений в социальных сетях, международной изоляции и рабстве Москвы.

Дорогие соседи армяне, вы такую страну хотите иметь? Не повторяйте ошибку Грузии, каким бы критичным вы ни были по отношению к существующему правительству.

Грузия тоже осталась без российского газа, но покупала его у других соседей гораздо дешевле. Армения может точно так же.

Теперь, когда вас поддерживают и Европа, и Америка, не упускайте этот шанс.

Как показывает очень печальный прецедент Грузии, голосование за олигарха и против Пашиняна было бы абсолютно самоубийственным, и я рассчитываю на мудрость вашей великой нации, что вы никогда не сделаете такого шага», - написал Саакашвили.

