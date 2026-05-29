22 матча и 0 голов. Польский клуб отказался от азербайджанского форварда, забивавшего Франции

Польский футбольный клуб «Мотор» объявил о том, что не будет продлевать контракт с нападающим сборной Азербайджана Ренатом Дадашовым.

Соглашение истечет 30 июня.

Дадашов провел за клуб из Люблина 22 матча и не забил ни одного мяча. Справедливости ради надо сказать, что Ренат в основном выходил на замену. Лишь в трех играх тренерский штаб доверил ему место в основе.

«Мотор» занял 12-е место в чемпионате Польши.

27-летний Ренат Дадашов ранее выступал за польский «Радомяк», турецкие «Анкарагюджю» и «Хатайспор», швейцарский «Грассхопперс», португальские «Тонделу», «Эшторил» и «Пакуш де Ферейра».

Интересно, что «Мотор» стал первым клубом Рената, играя за который он не смог ни разу забить.

Дадашов сейчас находится в лагере сборной Азербайджана, готовясь к товарищеским матчам с Мальтой и Сан-Марино. В национальной команде в 43 матчах он забил 6 голов, в том числе в ноябре прошлого года в ворота сборной Франции.