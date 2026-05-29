Турции не понравилось

Проект подводного энергокабеля между Израилем, Кипром и Грецией столкнулся с усиливающимся противодействием со стороны Турции. Речь идет о масштабном инфраструктурном проекте Great Sea Interconnector (ранее — EuroAsia Interconnector), который должен соединить энергосистемы трех стран с европейской электросетью, пишет Globes.

Отмечается, что Анкара рассматривает проект как угрозу своим интересам в Восточном Средиземноморье и оспаривает часть морских зон, через которые планируется прокладка кабеля. Ранее Турция уже направляла военные корабли для срыва исследовательских работ в регионе, что привело к заморозке части подготовительных мероприятий.

Проект предусматривает прокладку более 1200 километров подводного кабеля от Израиля через Кипр к острову Крит и далее в энергосистему Европы. Он должен стать одним из самых длинных и глубоководных энергетических соединений в мире.

В Израиле, Греции и на Кипре проект рассматривают не только как энергетическую, но и как стратегическую инициативу, способную укрепить региональный союз на фоне растущей напряженности с Турцией.