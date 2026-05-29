Хидаят Гейдаров: «Я - величайший»

Сильнейшие дзюдоисты Азербайджана находятся в эти дни на сборах в Риме.

Федерация дзюдо Италии опубликовала видео, на котором задают вопросы азербайджанским олимпийским чемпионам Хидаяту Гейдарову и Зелиму Коцоеву, а также призеру чемпионатов мира и Европы Зелиму Цкаеву.

У дзюдоистов сначала спросили: «Кто GOAT в Азербайджане?». Абрревиатура GOAT расшифровывается как Greatest Of All Time, что означает «Величайший всех времен».

Так вот, на вопрос о том, кто является величайшим дзюдоистом всех времен в Азербайджане, олимпийский чемпион Парижа и чемпион мира-2024 Зелим Коцоев ответил: «Сложный вопрос. Я думаю, если судить по титулам, то это мой друг Гейдаров».

На этот же вопрос Хидаят, выигравший в 2024 году не только Олимпиаду и чемпионат мира, но и чемпионат Европы, без ложной скромности ответил: «Это я. Хидаят Гейдаров. Бесспорно, я - номер один».