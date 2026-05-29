В Румынии российский беспилотник врезался в многоэтажку. Реакция МИД

Министерство иностранных дел Румынии назвало падение дрона на многоквартирный дом в городе Галац в ночь на 29 мая «серьезной и безответственной эскалацией» со стороны России, говорится в заявлении румынского министерства, опубликованном утром 29 мая. «Этот инцидент представляет собой серьезную и безответственную эскалацию со стороны Российской Федерации. Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и ее воздушного пространства», — говорится в заявлении министерства. В министерстве отметили, что дрон, участвовавший в бомбардировке объектов инфраструктуры в Украине, упал в городе Галац, вызвав пожар на крыше жилого дома. Два человека получили легкие ранения, жильцов здания эвакуировали. В МИД добавили, что Румыния проинформировала генерального секретаря НАТО и «запросила принять меры по ускорению передачи Румынии средств противодействия беспилотникам».

* * * 07:57 В ночь на пятницу, 29 мая, в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. В Министерстве национальной обороны Румынии заявили, что речь идет о российском беспилотнике. «В ночь с 28 на 29 мая Российская Федерация возобновила атаки беспилотников на гражданские и инфраструктурные объекты в Украине, вблизи речной границы с Румынией, — говорится в сообщении Минобороны Румынии. — Один из этих беспилотников вошел в воздушное пространство Румынии, был отслежен радаром до южной части города Галац и врезался в крышу многоквартирного дома, в результате чего возник пожар».