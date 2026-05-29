Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
В Румынии российский беспилотник врезался в многоэтажку. Реакция МИД

Министерство иностранных дел Румынии назвало падение дрона на многоквартирный дом в городе Галац в ночь на 29 мая «серьезной и безответственной эскалацией» со стороны России, говорится в заявлении румынского министерства, опубликованном утром 29 мая. 

«Этот инцидент представляет собой серьезную и безответственную эскалацию со стороны Российской Федерации. Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и ее воздушного пространства», — говорится в заявлении министерства. В министерстве отметили, что дрон, участвовавший в бомбардировке объектов инфраструктуры в Украине, упал в городе Галац, вызвав пожар на крыше жилого дома. Два человека получили легкие ранения, жильцов здания эвакуировали.

В МИД добавили, что Румыния проинформировала генерального секретаря НАТО и «запросила принять меры по ускорению передачи Румынии средств противодействия беспилотникам».

В ночь на пятницу, 29 мая, в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. В Министерстве национальной обороны Румынии заявили, что речь идет о российском беспилотнике.

«В ночь с 28 на 29 мая Российская Федерация возобновила атаки беспилотников на гражданские и инфраструктурные объекты в Украине, вблизи речной границы с Румынией, — говорится в сообщении Минобороны Румынии. — Один из этих беспилотников вошел в воздушное пространство Румынии, был отслежен радаром до южной части города Галац и врезался в крышу многоквартирного дома, в результате чего возник пожар».

По данным румынских СМИ, жителей дома посреди ночи разбудил характерный шум летящего дрона. Затем раздался громкий звук взрыва, после чего возник пожар в квартире на 10-м этаже. Квартира, в которую попал дрон в жилом доме, получила значительные повреждения.

По данным экстренных служб Румынии, в результате инцидента пострадали два человека, им оказали помощь на месте. Директор областной службы скорой помощи Галаца Даниэла Энчу сообщила, что женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний мальчик пережил острую стрессовую реакцию. Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работали спасательные службы и полиция. Из дома эвакуировали 70 человек. Сейчас пожар полностью ликвидирован. Власти подготовили пункты временного размещения для местных жителей, но они за расселением пока не обращались, сообщила пресс-служба Инспектората по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, в этот момент Россия массированно атаковала дронами Одесскую область (Галац находится недалеко от региона).

