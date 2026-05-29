Нетаньяху дал поручение армии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил армии установить контроль над 70% территории сектора Газа. Об этом он рассказал, выступая на конференции на Западном берегу реки Иордан, передает CNN.

По словам Нетаньяху, Израиль постепенно усиливает контроль над анклавом. Сейчас армия занимает 60% территории сектора Газа, а до этого занимала 50%. «Мое указание — двигаться дальше шаг за шагом, прежде всего до 70%», — подчеркнул он.

CNN отмечает, что в конце апреля Армия обороны Израиля распространила среди международных гуманитарных организаций карты, согласно которым под контролем израильских военных находилось около 64% территории Газы.