«Произошла аномалия»: ракета Безоса взорвалась во время испытаний

В четверг около 21:00 по местному времени (пятница 05:00 по Баку) во время испытаний на стартовой площадке взорвалась ракета компании Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу, передает Associated Press. Взрыв вызвал толчки в соседних домах и на короткое время окрасил небо в оранжевый цвет. Над пусковым комплексом в момент происшествия поднялся большой огненный шар. Blue Origin в соцсети Х сообщила, что при испытании ракеты «произошла аномалия». Там также сообщили, что ракета New Glenn взорвалась во время испытания двигателей, которое проводилось накануне запуска спутника, запланированного на следующую неделю. По данным представителей Космической базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде, никто не пострадал.

По словам владельца Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, «еще рано говорить о первопричине, но мы уже работаем над ее установлением. Очень тяжелый день, но мы восстановим все необходимое и вернемся к полетам. Это того стоит». Стартовый комплекс 36 (LC-36) на мысе Канаверал, штат Флорида - ред.) виден с пляжа, и интернет быстро заполнился фотографиями оранжевого огненного шара. Аварийные бригады оставались на месте более часа после взрыва. Официальные лица подчеркнули, что угрозы от дыма или других потенциальных опасностей нет. Компания планировала этой осенью провести испытательный полет прототипа лунного посадочного модуля на Луну. В начале этой недели космическое агентство заключило с Blue Origin контракт на сотни миллионов долларов на запуск двух лунных роверов в ближайшие несколько лет в рамках программы Artemis.