Переговоры США и Ирана: Прогресс есть, но «терпение небезгранично». И что скажет Трамп?

Соединенные Штаты и Иран еще не достигли договоренностей о мире, но очень близки к этому, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы еще не на этом этапе, но мы очень близки. Мы продолжим работать над этим», - сказал Вэнс журналистам.
Пока неясно, подпишет ли президент США Дональд Трамп предварительный меморандум о взаимопонимании с Ираном, однако стороны достигли прогресса на переговорах, заявил Вэнс, его слова передает CNN.
Вице-президент заявил, что США и Иран еще не решили несколько вопросов, касающихся ядерной программы исламской республики: «Думаю, сложно точно сказать, когда он (президент США Дональд Трамп) подпишет меморандум о взаимопонимании (с Ираном) и подпишет ли… Есть пара вопросов, касающихся ядерной сферы - запасов высокообогащенного урана и обогащения. Так что мы обсуждаем их с ними».
«Надеюсь на дальнейший прогресс в переговорах, который позволит президенту утвердить соглашение, однако на данный момент вопрос остается открытым», - заявил Вэнс.
По мнению Вэнса, «иранцы хотят заключить сделку. Мы считаем, что они, по крайней мере пока, ведут переговоры добросовестно».
Вице-президент заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном сейчас сохраняется, несмотря на отдельные инциденты: «При таких режимах прекращения всегда не все идет гладко. Иногда люди на более низком уровне не поддерживают связь с людьми на высоком уровне. Иногда люди допускают ошибки». «Президент (США Дональд Трамп) ясно дал понять, что, если по нам открывают огонь, мы будем отвечать. Но, если сравнить ход конфликта сейчас с тем, какой была ситуация пять или шесть недель назад, то, думаю, установленный президентом режим прекращения огня в полной мере сохраняется».
Тем временем глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что терпение США имеет пределы и возобновление ударов по Ирану возможно, если президент Дональд Трамп посчитает, что сделка с Тегераном недостижима. Его слова приводит Sky News.
Бессент уточнил, что решения по Ирану принимаются сразу несколькими центрами силы: избранным правительством, Корпусом стражей исламской революции и духовенством, что осложняет переговорный процесс: «У них возникают проблемы с коммуникацией. Мы проявляем терпение, но оно не безгранично». Он подчеркнул, что Трамп предпочитает дипломатическое урегулирование. Вместе с тем Бессент предупредил, что, если Белый дом решит, что договоренности достичь невозможно, боевые действия могут возобновиться.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские и иранские переговорщики согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего 60-дневное прекращение огня и начало консультаций по ядерной программе исламской республики. По данным издания, документ ожидает окончательного одобрения со стороны президента США. Но позже иранское агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде, что текст меморандума до сих пор не согласован и не утвержден.