Переговоры США и Ирана: Прогресс есть, но «терпение небезгранично». И что скажет Трамп?

Соединенные Штаты и Иран еще не достигли договоренностей о мире, но очень близки к этому, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы еще не на этом этапе, но мы очень близки. Мы продолжим работать над этим», - сказал Вэнс журналистам.

Пока неясно, подпишет ли президент США Дональд Трамп предварительный меморандум о взаимопонимании с Ираном, однако стороны достигли прогресса на переговорах, заявил Вэнс, его слова передает CNN.

Вице-президент заявил, что США и Иран еще не решили несколько вопросов, касающихся ядерной программы исламской республики: «Думаю, сложно точно сказать, когда он (президент США Дональд Трамп) подпишет меморандум о взаимопонимании (с Ираном) и подпишет ли… Есть пара вопросов, касающихся ядерной сферы - запасов высокообогащенного урана и обогащения. Так что мы обсуждаем их с ними».

«Надеюсь на дальнейший прогресс в переговорах, который позволит президенту утвердить соглашение, однако на данный момент вопрос остается открытым», - заявил Вэнс.