Украинские дроны атаковали Россию: ударили по НПЗ и нефтебазе, горит порт. Есть жертвы

Пожар возник на территории морского порта Темрюк в результате атаки беспилотников, сообщил в пятницу оперативный штаб Краснодарского края.
«В Темрюке из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории морского порта», - говорится в сообщении.
К тушению привлекают 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС России. По предварительной информации, пострадавших нет, уточнили в оперштабе.
В городе Волжский Волгоградской области РФ погиб 60-летний мужчина в результате атаки украинских дронов на завод синтетического волокна, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Кроме этого, пострадала 55-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам Бочарова, в течение ночи в результате падения обломков беспилотников были зафиксированы возгорания на химическом предприятии в Волжском и на объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. О каких объектах идет речь — не уточняется. По словам губернатора, огонь потушен.
Ночью губернатор также сообщал, что в Краснооктябрьском районе области был атакован и получил повреждения многоквартирный дом. Там пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь на месте. Astra пишет, что дом, в который в Волгограде попал БПЛА, находится в двух километрах от одного из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады».
Украинские телеграм-каналы утверждают, что в Волгограде атакован нефтеперерабатывающий завод. Телеграм-канал Astra пишет, что горит завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Его и раньше не раз атаковали, осенью 2025 года он временно останавливал работу после атаки. Губернатор в своем сообщении пожар на НПЗ «Лукойла» не упоминает.
Кроме того, губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале сообщил, что в результате атаки беспилотников пожар возник на промышленных объектах по хранению топлива. «Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы», - говорится в сообщении губернатора. Пострадавших нет, уточнил Евраев.
208 украинских беспилотников сбиты за ночь над регионами РФ, аннексированным Крымом и Азовским морем, сообщило Минобороны России.