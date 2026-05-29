Украинские дроны атаковали Россию: ударили по НПЗ и нефтебазе, горит порт. Есть жертвы

К тушению привлекают 47 ‌человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудников ⁠МЧС России. По ‌предварительной информации, ‌пострадавших нет, уточнили ‌в оперштабе.

Кроме этого, пострадала 55-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам Бочарова, в течение ночи в результате падения обломков беспилотников были зафиксированы возгорания на химическом предприятии в Волжском и на объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. О каких объектах идет речь — не уточняется. По словам губернатора, огонь потушен.

Ночью губернатор также сообщал, что в Краснооктябрьском районе области был атакован и получил повреждения многоквартирный дом. Там пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь на месте. Astra пишет, что дом, в который в Волгограде попал БПЛА, находится в двух километрах от одного из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады».

Украинские телеграм-каналы утверждают, что в Волгограде атакован нефтеперерабатывающий завод. Телеграм-канал Astra пишет, что горит завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Его и раньше не раз атаковали, осенью 2025 года он временно останавливал работу после атаки. Губернатор в своем сообщении пожар на НПЗ «Лукойла» не упоминает.

Кроме того, губернатор ‌Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале сообщил, что в ‌результате атаки беспилотников пожар ‌возник на промышленных объектах по хранению топлива. «Большинство беспилотников ‌сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ⁠ликвидируют специальные службы», - ‌говорится в ‌сообщении губернатора. Пострадавших нет, уточнил ‌Евраев.

208 украинских беспилотников сбиты за ночь над регионами РФ, аннексированным Крымом и Азовским морем, сообщило Минобороны России.