Нефть дешевеет

Азербайджанская нефть подешевела почти на 2 доллара.
Цена одного барреля эталонной азербайджанской нефти марки Azeri Light составила 100,57 доллара США. Это на 1,73 доллара, или на 1,69%, меньше по сравнению с предыдущей ценой.
*** 10:08
На мировых товарных рынках нефть подешевела почти на 1 доллар.
На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,94%, или на 0,84 доллара США, до 88,06 доллара за баррель.
На Межконтинентальной бирже (ICE) цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,76%, или на 0,71 доллара США, составив 93,00 доллара за баррель.