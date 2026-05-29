Россия атаковала турецкий сухогруз

Ночью 29 мая российские войска нанесли удар по турецкому судну, которое следовало из порта в Одесской области в Турцию, в результате атаки вспыхнул пожар и есть раненые. Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

«Ночью с помощью БПЛА атаковали сухогруз ANT, который под флагом Вануату (страна-судовладелец Турция) направлялся из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту. В результате попадания в надстройку судна возник пожар», - говорится в сообщении ВМС.

Два члена экипажа получили ранения. Отмечается, что их оперативно эвакуировали катерами ВМС ВСУ и доставили в больницу.

Пожар также удалось быстро локализовать.