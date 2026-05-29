Казахстан ищет альтернативу

Казахстан рассматривает различные дополнительные маршруты для экспорта нефти, включая нефтепровод Баку - Супса. Об этом заявил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов, сообщает Интерфакс-Казахстан.

При этом он подчеркнул, что официальных предложений от Азербайджана по этому направлению пока не поступало.

«Тариф не могу назвать, официальных переговоров с азербайджанской стороной не было», - добавил министр.

Напомним, в мае 2026 года Азербайджан и Грузия договорились о возобновлении работы нефтепровода Баку-Супса.

Баку-Супса - экспортный маршрут, предназначенный для транспортировки нефти, добытой с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, был введен в эксплуатацию в апреле 1999 года. Протяженность нефтепровода составляет 837 км, в том числе 775 км нового трубопровода диаметром 21 дюйм (530 мм) и 55 км реабилитированного трубопровода. Пропускная способность трубопровода составляет более 7 млн тонн нефти в год (145 тыс. баррелей в день). Прокачка по этому направлению была остановлена весной 2022 года.