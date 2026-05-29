Секретное подразделение «Моссада» для работы в Иране

«Моссад» сформировал секретное подразделение для ускорения падения режима в Исламской Республике Иран, об этом пишет газета Israel Hayom.

Сообщается, что «Моссад» создал секретное подразделение для проведения операций по проникновению и дестабилизации исламской республики. Это подразделение стало частью более широкой стратегии, направленной на ускорение краха Тегерана.

Израильская газета сообщила, что это подразделение было создано в 2021 году после того, как Давид Барнеа стал главой «Моссада», и первоначально использовалось для того, чтобы отстранить высокопоставленных иранских чиновников от занимаемых влиятельных должностей, в том числе путем утечки компрометирующей информации через СМИ и социальные сети.

Бывший глава этого подразделения, известный только как О., заявил изданию Israel Hayom, что подобные операции «гораздо дешевле и проще», чем убийства, и добавил, что «Моссад» уже несет ответственность за увольнение нескольких высокопоставленных чиновников в Иране.

О. заявил, что свержение исламской республики стало одной из основных задач «Моссада», и охарактеризовал недавние операции как часть более длительного процесса, а не как завершенную кампанию.

«Мы еще не закончили с Ираном. Мы только начинаем», — сказал он.

Издание Israel Hayom также со ссылкой на источники, недавно беседовавшие с Барнеа, сообщило, что глава «Моссада» считает, что исламская республика может пасть к концу 2026 года, если президент США Дональд Трамп откажется подписать соглашение, которое позволит восстановить экономику Ирана, и если блокада продолжится.