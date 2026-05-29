Китай может стать гарантом

Высокопоставленный иранский внешнеполитический чиновник заявил, что Китай может выступить гарантом любого возможного соглашения между Тегераном и Вашингтоном, и назвал Ормузский пролив новым стратегическим рычагом влияния для Ирана.

Секретарь Стратегического совета по международным отношениям Исламской Республики Иран Джалал Дехгани Фирузабади заявил агентству ISNA, что нынешние условия требуют от Ирана установления контроля над Ормузским проливом.

«Этот новый стратегический инструмент теперь является одним из элементов мощи Ирана», — сказал он.

Фирузабади заявил, что Тегеран должен найти баланс между национальной безопасностью и свободой международного судоходства через Ормузский пролив, добавив, что правовое будущее этого водного пути определяют Иран и Оман.

Говоря о продолжающихся переговорах между Тегераном и Вашингтоном, он назвал Китай «гарантом возможного взаимопонимания» и заявил, что президент США Дональд Трамп ставит взаимопонимание выше дальнейшей эскалации.

Он назвал переговоры очень сложными, а обсуждаемые вопросы — весьма многогранными и комплексными, добавив, что Ирану следует укрепить юридическую команду, оказывающую поддержку переговорщикам.