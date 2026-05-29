Армянскую минералку изымают из продажи

Роспотребнадзор направил оператору маркировки «Честный знак» предписание дополнительно ограничить продажу 64,5 млн единиц минеральной воды «Джермук» ЗАО «Джермук групп» из Армении. Об этом сообщили в ведомстве.

Основанием стали результаты контроля качества продукции. В воде обнаружили превышение содержания гидрокарбонат-иона, а также хлоридов и сульфатов. В Роспотребнадзоре считают, что подобные отклонения способны вводить покупателей в заблуждение относительно лечебных характеристик воды и потенциально могут негативно сказаться на здоровье потребителей.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2026 г. система «Честный знак» уже заблокировала продажу 38,4 млн единиц воды «Джермук» в розничных сетях и онлайн-каналах.

23 мая стало известно, что в результате запрета ведомства остановлены продажи 37 млн бутылок «Джермука». Блокировка затронула минеральную, природную, лечебно-столовую питьевую и газированную воды, включая варианты с добавками. Вода выпускалась в ПЭТ- и стеклянной таре объемом 0,33 л, 0,5 л, 1 л и 1,5 л.

Ограничения начали действовать с 22 мая 2026 г. В Роспотребнадзоре пояснили, что продукция не соответствует информации, указанной на маркировке, что нарушает требования технического регламента ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».