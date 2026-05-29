Крошечные дроны меняют характер войны: самая высокотехнологичная армия мира теряет десятки солдат

FPV-дроны, управляемые по оптоволоконным кабелям и несущие несколько килограммов взрывчатки, меняют характер современной войны. В Ливане «Хезболла» все активнее применяет такие дроны против израильской армии — это уже привело к гибели десятков израильских солдат и повреждению военной техники. Самая высокотехнологичная армия мира пытается найти эффективные методы борьбы с беспилотниками стоимостью около 300–400 долларов, однако говорить о конкретных результатах пока рано.

В четверг, 28 мая, израильские военные сообщили, что в результате атаки беспилотника «Хезболлы» вблизи ливанской границы погиб один солдат, еще двое резервистов получили ранения. Сержант Ротем Янай — 20-летняя младший командир, проходившая подготовку в батальоне Ротем бригады «Гивати», — погибла, когда во время двойной атаки беспилотников в военной зоне на израильской стороне границы бежала к укрытию. По данным армии, второй беспилотник со взрывчаткой, также участвовавший в той же атаке в среду, тяжело ранил одного резервиста; еще один получил ранения средней тяжести. Ротем Янай стала 24-м израильским солдатом, погибшим от ударов беспилотников с тех пор, как «Хезболла» вступила в войну 2 марта — в ответ на авиаудары США и Израиля по Ирану. Только в апреле, уже после официального объявления перемирия между «Хезболлой» и Израилем, в Ливане погибли 11 израильских военнослужащих. «Хезболла» ежедневно публикует пропагандистские видеозаписи атак беспилотников на израильских солдат и военную технику. Успешность всех этих атак вызывает сомнения, тем не менее существует немало видеозаписей, на которых израильская армейская техника и легкие бронемашины горят после прямых попаданий FPV-дронов. «Хезболла» также выпускает ролики об ударах по израильским танкам «Меркава», однако видеоподтверждения результатов этих атак, как правило, отсутствуют. «Меркава» считается одним из самых мощных боевых танков в мире с передовой системой защиты и бронированием, поэтому рассчитывать на уничтожение этих машин с помощью FPV-дронов нереалистично, хотя определенный ущерб технике они нанести способны.

Беспилотники с волоконно-оптическим управлением стали главным оружием «Хезболлы» против израильских военнослужащих и сегодня рассматриваются как наиболее серьезная угроза в регионе — тем более что боевые действия продолжаются уже шесть недель после предполагаемого прекращения огня. Большинство атак направлено против израильских сил, оккупирующих обширные территории на юге Ливана. Вместе с тем, по данным израильского аналитического центра Alma Research Center, отслеживающего ход конфликта, «Хезболла» все чаще наносит удары по израильским населенным пунктам по другую сторону границы. С момента начала перемирия в апреле зафиксировано более 100 атак беспилотников на объекты внутри Израиля. Беспилотники с волоконно-оптической связью значительно сложнее обнаружить, чем ракеты и минометные снаряды. Начиненные взрывчаткой, они летят на малой высоте и не излучают радиосигнала, который можно было бы заглушить израильскими средствами радиоэлектронного подавления. Тонкий оптический провод, соединяющий дрон с оператором, позволяет в режиме реального времени видеть цель и преследовать ее. Эта тактика заимствована из опыта войны в Украине.

По оценкам израильских военных, которые приводит Alma Research Center, у «Хезболлы» есть десятки подготовленных операторов беспилотников, а также значительный запас этих небольших и недорогих машин. «Они нарастили число атак через границу, внутри Израиля, — заявила в интервью BBC World руководитель центра Сарит Зехави. — Я думаю, это прямой приказ Ирана на фоне переговоров о [американской] сделке. Иран хочет, чтобы Израиль атаковал «Хезболлу», ситуация взорвалась и все вернулось к исходной точке». В последние недели «Хезболла» также наносит ночные удары по израильским позициям с применением беспилотников. Как сообщило в понедельник вечером израильское общественное телевидение KAN News, для ночных атак на солдат ЦАХАЛ в Ливане используются приборы ночного видения. Впрочем, ночные удары беспилотниками «Хезболла» наносила и прежде, так что применение подобных технологий вряд ли является чем-то принципиально новым. По имеющимся данным, начальник Генерального штаба израильской армии Эяль Замир призвал нанести удары по зданиям в Бейруте в ответ на участившиеся атаки беспилотников со взрывчаткой. Радикальные политики в израильском правительстве также требуют разрушить южный Бейрут. «За каждый беспилотник, причинивший вред нашим солдатам, — заявил ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич, — израильские силы должны сносить по 100 зданий» в южных кварталах Бейрута — оплоте «Хезболлы».

Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал нанести «Хезболле» «сокрушительный удар». «Да, они запускают в нас беспилотники, — сказал он. — У нас есть специальная группа, которая работает над этим, и мы решим эту проблему». Конкретного плана борьбы с беспилотниками, способными обходить высокотехнологичные израильские системы радиоэлектронного подавления, он, однако, не представил. Израильские войска подверглись критике за слишком медленное усвоение опыта украинских военных, которые уже два года противостоят угрозе беспилотников с волоконно-оптическим управлением российского производства. Один из израильских военных чиновников признал, что главным препятствием в борьбе с этой угрозой остаются «пробелы в разработке вооружений». «Существующие меры противодействия не являются герметичными, и возможности обнаружения и перехвата должны постоянно совершенствоваться», — заявил чиновник, добавив, что противодействие беспилотникам сейчас является «центральной задачей» Северного командования ЦАХАЛ, на которую выделяются значительные ресурсы.

Учитывая украинский опыт, израильские силы начали прикрывать свои позиции защитными сетками — для запутывания и блокирования малых беспилотников. Несколько израильских оборонных компаний работают над новыми методами противодействия БПЛА «Хезболлы». По данным Alma Research Center, среди разрабатываемых решений — усовершенствованные беспилотники-перехватчики, специализированные осколочные боеприпасы против дронов и автоматические системы стрельбы с электрооптическими датчиками. В одном из проектов израильской компании Smart Shooter датчик непрерывно сканирует окружающую среду и передает данные на бортовой компьютер личного оружия солдата; компьютер анализирует угрозу, захватывает цель и предоставляет солдату возможность для выстрела. Тем не менее широко читаемая израильская газета Israel Hayom утверждает, что разработанные на сегодняшний день системы защиты недостаточно эффективны и что наиболее предпочтительным военным вариантом для Израиля пока остаются уничтожение беспилотников на складах и ликвидация операторов до момента их запуска. 26 мая Бецалель Махлис, генеральный директор Elbit Systems — одной из крупнейших израильских военно-промышленных компаний — в интервью Reuters сообщил, что компания ведет работу по противодействию беспилотникам «Хезболлы» и активно сотрудничает с Министерством обороны Израиля в поиске оперативных решений. По его словам, среди рассматриваемых вариантов — «решение в области энергетического оружия»: компания «очень активно занимается энергетическим оружием, в частности лазерами». «Существуют и другие средства, актуальные для противодействия этой угрозе. Мы активно участвуем в разработке решения», — добавил Махлис.